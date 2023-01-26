Грузинский фигурист Морис Квителашвили прокомментировал 16-й результат в короткой программе на чемпионате Европы, который проходит в Эспоо (Финляндия).



«Этот сезон складывается для меня достаточно тяжело, на предыдущих соревнованиях здесь, в Финляндии, я подвернул ногу на последнем элементе, прошел месяц, но я все еще чувствую боль.Я восстанавливался и не мог нормально тренироваться. За три дня до отъезда на соревнования у меня поднялась температура. Все время какие-то проблемы со здоровьем, другие проблемы, нарушающие нормальный тренировочный процесс.



Сегодня я допустил много ошибок, все прыжки были с помарками, так что было сложно набрать много баллов за технику. Элементы, за которые я должен был набрать баллы, были с ошибками, поэтому я не смог набрать достаточно баллов. В произвольной программе мы ничего менять не будем, я тренировал этот вариант и буду следовать плану», — приводит слова Квителашвили официальный сайт ISU.