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Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2023, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть

ЧЕ-2023 по фигурному катанию, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть
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С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) проходит чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не примут участия российские спортсмены, так как они отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.

Во второй день, 26 января, начнут борьбу за медали женщины, которые покажут короткие программы. В прямом эфире соревнования можно смотреть в сервисе Okko. Соревнование начнётся в 14:10 мск.

Здесь бесспорная фаворитка Луна Хендрикс из Бельгии. За места на пьедестале основная борьба развернётся между Анастасией Губановой (Грузия) и Екатериной Кураковой (Польша), а также Ниной Петрохиной из Эстонии.

Вместе с Андреем Журанковым и Линой Фёдоровой комментируют прокаты звёздные гости: Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Екатерина Боброва, Александр Энберт, Бетина Попова и Анна Погорилая.

Чемпионат Европы по фигурному катанию — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
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