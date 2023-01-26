ЧЕ-2023 по фигурному катанию, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть

С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) проходит чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не примут участия российские спортсмены, так как они отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.



Во второй день, 26 января, начнут борьбу за медали женщины, которые покажут короткие программы. В прямом эфире соревнования можно смотреть в сервисе Okko. Соревнование начнётся в 14:10 мск.



Здесь бесспорная фаворитка Луна Хендрикс из Бельгии. За места на пьедестале основная борьба развернётся между Анастасией Губановой (Грузия) и Екатериной Кураковой (Польша), а также Ниной Петрохиной из Эстонии.

Вместе с Андреем Журанковым и Линой Фёдоровой комментируют прокаты звёздные гости: Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Екатерина Боброва, Александр Энберт, Бетина Попова и Анна Погорилая.