Медведева: Щербакова, Трусова и Валиева — маленькие «кнопки», но у двух была драма на ОИ

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась о российских фигуристках Камиле Валиевой, Александре Трусовой и Анне Щербаковой.

«Все три девушки-участницы росли у меня на глазах, Камила младше меня на 7 лет! Я видела, как она становилась спортсменкой, которая отбиралась сначала на этапе Кубка России, она выступала на Чемпионате России и выиграла это чемпионат, она выигрывала чемпионат Европы, и потом она вышла на Олимпийские игры, откатала командный, личный – не без драмы, понятное дело!

И всё то же самое и с Аней Щербаковой. Я ее знаю с того возраста, когда она была ниже бортика, в прямом смысле этого слова. Саша Трусова, которая пришла в группу – я уже на Чемпионат Мира выходила, я Сашу Трусову только тройные делать учила.

То есть, это вот такие маленькие «кнопки», которые смогли, и моё сердце было с ними со всеми! Я, точно так же как и вся страна, проживала вот эту вот тяжёлую судьбу наших… ну скорее двух девушек. Если мы говорим про драму, как ты спросил, это Саша и Камила. А у Анечки всё немного более спокойно. Но это не значит, что на неё не было давления. Олимпийское золото – это огромная ответственность", — цитирует Медведеву «Европа Плюс».