Медведева назвала трёх перспективных спортсменок российского фигурного катания
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева поделилась мыслями о перспективных фигуристках российского спорта.
«Кто может «выстрелить» через несколько лет? Я, наверное, назову Сонечку Акатьеву… я сейчас не так часто на тренировках появляюсь, поэтому не могу сказать, что они растут на моих глазах, я не вижу их тренировочного процесса.
Но вот по результатам недавних соревнований – это Аделия Петросян, Соня Акатьева и, по-моему, её тоже Соня зовут, Муравьёва. Вот три девчонки: Акатьева, Петросян и Муравьёва – они очень такие перспективные. Малышки ещё, но я думаю, что у них большое будущее», — приводит слова Медведевой «Европа Плюс».
Ранее Медведева высказалась о Камиле Валиевой, Александре Трусовой и Анне Щербаковой.
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