Боброва — о Туктамышевой: нет такого спада, что она вышла и легла со всего

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва поделилась мнением о стабильности Елизаветы Туктамышевой.

«Лиза Туктамышева от соревнования к соревнованию делает плюс-минус чистейшие прокаты. Нет такого спада, что она вышла, легла со всего и пытается взобраться наверх. Она держит свою марку с очень хорошими программами в этом сезоне, от которых она кайфует – и заставляет кайфовать зрителей и немножко судей», – сказала Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Елизавета Туктамышева в текущем сезоне выиграла Мемориал Панина, одержала две победы на этапах Гран-при России, а также заняла третье место на чемпионате России.

Смотрите полную версию нового выпуска подкаста «Ход коньком».