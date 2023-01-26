Журанков: Косторная для меня — самая талантливая одиночница этого поколения

Спортивный комментатор Андрей Журанков назвал Алёну Косторную самой талантливой фигуристкой своего поколения. Недавно стало известно, что Косторная решила перейти в парное катание.
«Считаю, что Косторная — одна из самых талантливых одиночниц своего поколения. Если разделять поколения, что Валиева — это следующее поколение, то тогда Косторная для меня — самая талантливая одиночница своего поколения. Потому что по скольжению, по пластике она уникальна. Если она найдёт в паре контакт и найдёт в паре свою уникальность — это будет супер.
Только Алёне не надо повторять путь Столбовой в паре. Столбова — гениальная фигуристка. Гениальная парница, я это знаю от многих экспертов, от многих людей в фигурном катании. Действительно это был уникальный человек в нашем фигурном катании. Но всегда в паре вопрос партнёрских отношений. К сожалению, эта пара погибла именно из-за того, что Столбова не смогла перебороть себя, и в общем в итоге всё так поэтому закончилось.
Поэтому не надо идти этим путём, Алёна, идём другим путём. Своим», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Смотрите полную версию нового выпуска подкаста «Ход коньком».
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