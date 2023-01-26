Боброва и Журанков порассуждали о перспективах дуэта Хавронина/Нарижный

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили перспективы нового танцевального дуэта Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного.
«Я не видела эту пару рядом, мне нужно на них посмотреть. Но могу представить, что это будет красиво», – сказала Боброва.
«Но будет ли у этой пары изюминка? Я понимаю, чем тебе нравился Чиризано. Он придавал этой паре свой определённый характер, шарм. Чиризано делал эту пару уже чуть-чуть не такой, как большинство других, поэтому и взгляд цеплялся. А Нарижный… Ну что Нарижный?» — ответил Журанков.
«Классическая танцорская пара. Но посмотрим, конечно. Огромный плюс, что они будут у Дениса Самохина – у него с Машей Боровиковой есть куча идей, у них очень хорошая команда. У Хаврониной и Нарижного сейчас будет спарринг с парой Худайбердиева/Базин, а это очень важно. Собственно, это сейчас будет ведущая тренерская команда в танцах на льду в России», — добавила Боброва.
Хавронина с 2018 года выступала в паре с Дарио Чиризано, но в январе этого года их дуэт распался. Нарижный ранее выступал с Аннабель Морозов и Елизаветой Шанаевой.
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