Александр Жулин: не буду следить за ЧЕ. Мне Кубок Первого канала интереснее смотреть

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что не будет следить за чемпионатом Европы по фигурному катанию.

«Не буду следить за чемпионатом Европы. Мне Кубок Первого канала интереснее смотреть» — цитирует Жулина Жулина Metaratings.

Чемпионат Европы проводится с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия). На данный момент короткие программы успели представить женщины, мужчины и спортивные пары.

Александр Жулин является чемпионом мира и Европы в паре с Майей Усовой, а также серебряным призёром Олимпийских игр 1994 года. Сейчас он является тренером Никиты Кацалапова и Виктории Синициной, которые стали олимпийскими чемпионами в команде в 2022 году.