Стали известны новые подробности о состоянии госпитализированного Романа Костомарова

Стала известна новая актуальная информация о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который уже две недели находится в больнице с тяжёлой пневмонией.

«Состояние Романа стабильно. Температура средняя. Сердце в норме», — приводит слова своего источника ТАСС.

О возможной операции из-за проблем с сердцем у пришедшего в себя Костомарова ранее сообщил «Пятый канал», уточнив, что врачи обсуждают вопрос о том, необходима ли операция или можно обойтись медикаментозным лечением.

Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией 10 января. С тех пор он находился в реанимации и был подключён к аппарату ЭКМО. Только два дня назад фигурист пришёл в себя и начал разговаривать с врачами и родственниками.