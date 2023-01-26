Стали известны новые подробности о состоянии госпитализированного Романа Костомарова
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Стала известна новая актуальная информация о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который уже две недели находится в больнице с тяжёлой пневмонией.
«Состояние Романа стабильно. Температура средняя. Сердце в норме», — приводит слова своего источника ТАСС.
О возможной операции из-за проблем с сердцем у пришедшего в себя Костомарова ранее сообщил «Пятый канал», уточнив, что врачи обсуждают вопрос о том, необходима ли операция или можно обойтись медикаментозным лечением.
Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией 10 января. С тех пор он находился в реанимации и был подключён к аппарату ЭКМО. Только два дня назад фигурист пришёл в себя и начал разговаривать с врачами и родственниками.
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