Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание на 27 января, где смотреть трансляции

С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) проходит чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не принимают участия российские спортсмены, так как они отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.

В третий день, 27 января, начнут борьбу за медали танцевальные дуэты, которые покажут ритм-танец. Затем мужчины в произвольной программе разыграют медали первенства континента.

В прямом эфире соревнования можно смотреть в сервисе Okko. Вместе с Андреем Журанковым и Линой Фёдоровой комментируют прокаты звёздные гости: Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Екатерина Боброва, Александр Энберт, Бетина Попова и Анна Погорилая.

Расписание трансляций (время московское)

27 января



14:10 — танцы на льду, ритм-танец

18:55 — мужчины, произвольная программа