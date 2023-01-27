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ISU Чемпионат Европы: Мужчины. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2023: расписание на 27 января, где смотреть трансляции

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание на 27 января, где смотреть трансляции
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С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) проходит чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не принимают участия российские спортсмены, так как они отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.

В третий день, 27 января, начнут борьбу за медали танцевальные дуэты, которые покажут ритм-танец. Затем мужчины в произвольной программе разыграют медали первенства континента.

В прямом эфире соревнования можно смотреть в сервисе Okko. Вместе с Андреем Журанковым и Линой Фёдоровой комментируют прокаты звёздные гости: Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Екатерина Боброва, Александр Энберт, Бетина Попова и Анна Погорилая.

Расписание трансляций (время московское)
27 января

14:10 — танцы на льду, ритм-танец
18:55 — мужчины, произвольная программа

Чемпионат Европы по фигурному катанию — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
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