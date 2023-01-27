ЧЕ-2023 по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть

С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) проходит чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не принимают участия российские спортсмены, так как они отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.

В третий день, 27 января, начнут борьбу за медали первенства континента танцевальные дуэты, которые покажут ритм-танец. В прямом эфире соревнования можно смотреть в сервисе Okko. Трансляция начнётся в 14:10 мск.

Борьба за золото развернётся между итальянской парой Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри и британским дуэтом Лайла Фир/Льюис Гибсон. Эти дуэты завершат заключительную разминку. Всего же ритм-танец покажут 23 танцевальные пары.