ЧЕ-2023 по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть
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С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) проходит чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не принимают участия российские спортсмены, так как они отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.
В третий день, 27 января, начнут борьбу за медали первенства континента танцевальные дуэты, которые покажут ритм-танец. В прямом эфире соревнования можно смотреть в сервисе Okko. Трансляция начнётся в 14:10 мск.
Борьба за золото развернётся между итальянской парой Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри и британским дуэтом Лайла Фир/Льюис Гибсон. Эти дуэты завершат заключительную разминку. Всего же ритм-танец покажут 23 танцевальные пары.
Чемпионат Европы по фигурному катанию — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
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