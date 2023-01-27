Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат Европы: Мужчины. Произвольная программа
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2023, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть

ЧЕ-2023 по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько ритм-танец, где смотреть
Комментарии

С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) проходит чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не принимают участия российские спортсмены, так как они отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.

В третий день, 27 января, начнут борьбу за медали первенства континента танцевальные дуэты, которые покажут ритм-танец. В прямом эфире соревнования можно смотреть в сервисе Okko. Трансляция начнётся в 14:10 мск.

Борьба за золото развернётся между итальянской парой Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри и британским дуэтом Лайла Фир/Льюис Гибсон. Эти дуэты завершат заключительную разминку. Всего же ритм-танец покажут 23 танцевальные пары.

Чемпионат Европы по фигурному катанию — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Будет ли у Тутберидзе чемпион Европы? Главное о Евро-2023, который пройдёт без россиян Будет ли у Тутберидзе чемпион Европы? Главное о Евро-2023, который пройдёт без россиян
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023