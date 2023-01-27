Видеообзор победного проката Сары Конти и Никколо Мачи на ЧЕ-2023 в Эспоо

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия), разыгран первый комплект наград. Чемпионов и призёров соревнований определили спортивные пары.



Победителями стали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи.



По итогам соревнований Конти и Мачи не смогли набрать даже 200 баллов — 195,13, однако это не помешало им выиграть золотые медали. Их ближайшие преследователи, Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини, набрали по итогам соревнований на восемь баллов меньше, чем победители — 186,96.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия

Спортивные пары



1.Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) — 195,13.

2. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 186,96.

3. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 184,26.

4. Алиса Ефимова/Рубен Бломмар (Германия) — 173,66.

5. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) – 172,98.

6. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 169,94.



