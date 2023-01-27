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Видеообзор победного проката Сары Конти и Никколо Мачи на ЧЕ-2023 в Эспоо

Видеообзор победного проката Сары Конти и Никколо Мачи на ЧЕ-2023 в Эспоо
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На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия), разыгран первый комплект наград. Чемпионов и призёров соревнований определили спортивные пары.

Победителями стали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачи.

По итогам соревнований Конти и Мачи не смогли набрать даже 200 баллов — 195,13, однако это не помешало им выиграть золотые медали. Их ближайшие преследователи, Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини, набрали по итогам соревнований на восемь баллов меньше, чем победители — 186,96.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия
Спортивные пары

1.Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) — 195,13.
2. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 186,96.
3. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 184,26.
4. Алиса Ефимова/Рубен Бломмар (Германия) — 173,66.
5. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) – 172,98.
6. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) — 169,94.

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