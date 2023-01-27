Фигуристка Гущина ответила, рассматривает ли она вариант со сменой спортивного гражданства

Российская фигуристка Ксения Гущина ответила на вопрос, рассматривает ли она вариант со сменой спортивного гражданства.

«В данный момент мы такой вариант не рассматриваем. Катаемся за Россию и будем продолжать», — сказала Гущина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

На недавнем Кубке Первого канала 16-летняя Ксения Гущина заменила Анастасию Зинину, которая не смогла самостоятельно подняться со льда после падения во время короткой программы. Ксения Гущина выступала на командном турнире в составе команды олимпийской чемпионки в команде Камилы Валиевой. Победилями турнира стала команда Алины Загитовой.

Полное интервью с Ксенией Гущиной читайте сегодня на «Чемпионате» в 13:00.