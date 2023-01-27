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Фигуристка Гущина ответила, рассматривает ли она вариант со сменой спортивного гражданства

Фигуристка Гущина ответила, рассматривает ли она вариант со сменой спортивного гражданства
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Российская фигуристка Ксения Гущина ответила на вопрос, рассматривает ли она вариант со сменой спортивного гражданства.

«В данный момент мы такой вариант не рассматриваем. Катаемся за Россию и будем продолжать», — сказала Гущина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

На недавнем Кубке Первого канала 16-летняя Ксения Гущина заменила Анастасию Зинину, которая не смогла самостоятельно подняться со льда после падения во время короткой программы. Ксения Гущина выступала на командном турнире в составе команды олимпийской чемпионки в команде Камилы Валиевой. Победилями турнира стала команда Алины Загитовой.

Полное интервью с Ксенией Гущиной читайте сегодня на «Чемпионате» в 13:00.

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