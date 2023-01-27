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Трусова высказалась о титуле чемпионки России — 2022 из-за дисквалификации Валиевой

Трусова высказалась о титуле чемпионки России — 2022 из-за дисквалификации Валиевой
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала получение титула чемпионки России 2022 года после дисквалификации Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил.

«Звание чемпионки России — мой первый взрослый титул. Конечно, мне приятно, что будет титул, но, опять же, до конца всё неизвестно, рано это обсуждать», — сказала Трусова в интервью ТАСС.

Александра Трусова также является бронзовым призёром чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы (2020, 2022) и бронзовым призёром финала Гран-при (2019). Трусова — первая и единственная в мире фигуристка, «приземлившая» пять четверных прыжков в одной программе.

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