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Камила Валиева снимется в музыкальном клипе Натальи Подольской

Камила Валиева снимется в музыкальном клипе Натальи Подольской
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, действующая чемпионка Европы и России в одиночном фигурном катании Камила Валиева примет участие в съёмках клипа на песню Натальи Подольской.

Об этом сообщила певица в эфире «Нового радио». Она рассказала, что во время написания песни она вдохновилась спортсменами, в частности фигуристами.

Ранее Валиева заняла второе место на чемпионате России, приняла участие в Кубке Первого канала в роли капитана. Также фигуристка приняла участие в первом в истории чемпионате России по прыжкам, который прошёл в Санкт-Петербурге. В составе команды Этери Тутберидзе (Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Арсений Федотов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов) она заняла второе место.

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