Фигуристка Гущина рассказала, как узнала, что заменит Зинину на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Ксения Гущина рассказала, как узнала, что заменит Анастасию Зинину на Кубке Первого канала.
«Я не ожидала, что выступлю на Кубке Первого канала. Я была первая запасная, мы готовились к турниру, но я не ожидала, что буду выступать. Как узнала, что заменю Зинину? В конце соревнований Кириллу Анатольевичу (Давыденко) сказали, что нужна будет помощь команде, надо будет выступить», — сказала Гущина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
На Кубке Первого канала Ксения Гущина заменила Анастасию Зинину, которая получила травму во время короткой программы. Ксения Гущина выступала в составе команды олимпийской чемпионки в команде Камилы Валиевой. Победителем турнира стала команда Алины Загитовой.
Читайте полное интервью с Ксенией Гущиной на «Чемпионате».
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