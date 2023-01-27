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Фигуристка Гущина рассказала, как узнала, что заменит Зинину на Кубке Первого канала

Фигуристка Гущина рассказала, как узнала, что заменит Зинину на Кубке Первого канала
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Российская фигуристка Ксения Гущина рассказала, как узнала, что заменит Анастасию Зинину на Кубке Первого канала.

«Я не ожидала, что выступлю на Кубке Первого канала. Я была первая запасная, мы готовились к турниру, но я не ожидала, что буду выступать. Как узнала, что заменю Зинину? В конце соревнований Кириллу Анатольевичу (Давыденко) сказали, что нужна будет помощь команде, надо будет выступить», — сказала Гущина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

На Кубке Первого канала Ксения Гущина заменила Анастасию Зинину, которая получила травму во время короткой программы. Ксения Гущина выступала в составе команды олимпийской чемпионки в команде Камилы Валиевой. Победителем турнира стала команда Алины Загитовой.

Читайте полное интервью с Ксенией Гущиной на «Чемпионате».

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