Российская фигуристка Ксения Гущина объяснила, чем отличаются командные соревнования от личных по внутренним ощущениям.
«В личных соревнованиях ты должен показать свой максимум, чтобы у тебя были хорошие баллы, думаешь только о себе. В командном турнире ты тоже должен показать свой максимум, чтобы не подвести команду, и потом ещё болеть за других участников. На обычных соревнованиях, я думаю, ты не болеешь за кого-то, особенно за своих конкуренток. В раздевалке общаетесь, конечно, поддерживаете друг друга, но не так, как на командном турнире.
Что морально сложнее: смотреть, как выступают другие, или выступать самой? Для меня выступать самой сложнее. В командном турнире ты катаешь и за себя, и за команду — тут двойная ответственность. А наблюдать за участниками и поддерживать в такой дружеской атмосфере — одно удовольствие», — сказала Гущина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
Читайте полное интервью с Ксенией Гущиной на «Чемпионате».
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