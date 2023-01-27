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Ксения Гущина рассказала, какая атмосфера была в команде Валиевой на Кубке Первого канала

Ксения Гущина рассказала, какая атмосфера была в команде Валиевой на Кубке Первого канала
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Российская фигуристка Ксения Гущина рассказала, какая атмосфера была в команде Камилы Валиевой на Кубке Первого канала.

«Атмосфера была очень дружеская, все друг друга поддерживали. Когда я катала программу, слышала, как ребята кричали, хлопали. После проката тоже говорили друг другу слова поддержки. Все друг друга очень хорошо поддерживали.

Как проявляла себя Валиева? Камила поддерживала, заводила команду на кричалки, чтобы всё было совместно», — сказала Гущина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Ксения Гущина заменила Анастасию Зинину, которая не смогла самостоятельно подняться со льда после падения во время короткой программы. Победителем турнира стала команда Алины Загитовой.

Читайте полное интервью с Ксенией Гущиной на «Чемпионате».

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