Гущина поделилась, насколько изменилась её жизнь после переезда из Перми в Петербург
Поделиться
Российская фигуристка Ксения Гущина поделилась, насколько изменилась её жизнь после переезда из родной Перми в Санкт-Петербург.
«Достаточно сильно. Усилился тренировочный график: в Перми у меня утром была школа, а вечером тренировка, а здесь у меня две тренировки в день почти что каждый день. В школу я хожу всего на два-три урока, приходится много учиться самостоятельно. Я стала много гулять, посещать какие-то интересные места», — сказала Гущина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
Ксения Гущина примет участие в чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию, который пройдёт с 28 по 29 января в Академии фигурного катания.
Читайте полное интервью с Ксенией Гущиной на «Чемпионате».
Комментарии
- 27 января 2023
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:46
-
13:40
-
13:26
-
13:15
-
13:13
-
12:50
-
11:31
-
11:26
-
11:15
-
11:00
-
09:15
-
09:00
-
07:00
-
01:50
- 26 января 2023
-
23:41
-
23:25
-
23:02
-
22:31
-
22:04
-
21:19
-
21:09
-
20:51
-
19:46
-
19:30
-
19:21
-
18:58
-
18:34
-
17:41
-
17:15
-
16:40
-
16:05
-
15:30
Партнерский контент