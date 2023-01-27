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Гущина поделилась, насколько изменилась её жизнь после переезда из Перми в Петербург

Гущина поделилась, насколько изменилась её жизнь после переезда из Перми в Петербург
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Российская фигуристка Ксения Гущина поделилась, насколько изменилась её жизнь после переезда из родной Перми в Санкт-Петербург.

«Достаточно сильно. Усилился тренировочный график: в Перми у меня утром была школа, а вечером тренировка, а здесь у меня две тренировки в день почти что каждый день. В школу я хожу всего на два-три урока, приходится много учиться самостоятельно. Я стала много гулять, посещать какие-то интересные места», — сказала Гущина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Ксения Гущина примет участие в чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию, который пройдёт с 28 по 29 января в Академии фигурного катания.

Читайте полное интервью с Ксенией Гущиной на «Чемпионате».

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