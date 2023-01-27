В Федерации ледовых видов спорта Италии оценили выбор Грассля тренироваться у Тутберидзе

Президент Федерации ледовых видов спорта Италии Андреа Джиос оценил решение итальянского фигуриста Даниэля Грассля провести сбор в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

«У него есть обязательства на четыре года, и он хочет подготовиться как можно лучше. С технической точки зрения это отличный выбор», — приводит слова Джиоса итальянское издание OA sport.

Напомним, Грассль 5 января приехал в Москву, чтобы подготовиться к чемпионату Европы в группе Тутберидзе. Ранее Грассль расстался со своим тренером Лоренцо Магри после неудачного выступления на чемпионате Италии, где он не смог завоевать медаль.



На чемпионат Европы 2023 года он прибыл с Даниэлем Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым. Турнир проходит с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия).