В Федерации ледовых видов спорта Италии оценили выбор Грассля тренироваться у Тутберидзе
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Президент Федерации ледовых видов спорта Италии Андреа Джиос оценил решение итальянского фигуриста Даниэля Грассля провести сбор в группе российского тренера Этери Тутберидзе.
«У него есть обязательства на четыре года, и он хочет подготовиться как можно лучше. С технической точки зрения это отличный выбор», — приводит слова Джиоса итальянское издание OA sport.
Напомним, Грассль 5 января приехал в Москву, чтобы подготовиться к чемпионату Европы в группе Тутберидзе. Ранее Грассль расстался со своим тренером Лоренцо Магри после неудачного выступления на чемпионате Италии, где он не смог завоевать медаль.
На чемпионат Европы 2023 года он прибыл с Даниэлем Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым. Турнир проходит с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия).
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