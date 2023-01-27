Американские фигуристы высказались об отсутствии медали Олимпиады-2022 из-за дела Валиевой

Американские фигуристы Эван Бэйтс, Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер рассказали, как отнеслись к расследованию допингового дела россиянки Камилы Валиевой, из-за которого сборная США не получила свои медали.



На Олимпиаде в Пекине сборная США заняла второе место в командном турнире, уступив российским фигуристам. Но церемония награждения не была проведена из-за антидопингового расследования, начавшегося в отношении Валиевой.



«Я был разочарован, когда мы были в Пекине, и, к сожалению, спустя 11 месяцев у меня точно такое же чувство», – приводит слова Бэйтса Washington Post.



«Было разочарование из-за того, что мы не смогли получить медали с командой», – заявил Фрейзер.



«Но это было уже 11 месяцев назад. Мы ничего не можем с этим поделать», – добавила Книрим.

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