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Пётр Гуменник пропустит чемпионат Санкт-Петербурга по состоянию здоровья

Пётр Гуменник пропустит чемпионат Санкт-Петербурга по состоянию здоровья
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Серебряный призёр чемпионата России 20-летний фигурист Пётр Гуменник пропустит чемпионат Санкт-Петербурга из-за плохого самочувствия.

«Вчера Петя чувствовал себя хорошо, исполнял на тренировке все сложные элементы. Сегодня у него заболело горло и поднялась температура до 38,8. Мы приняли решение, что в таком состоянии он не сможет выступить на соревнованиях», — приводит ТАСС слова тренера спортсмена Вероники Дайнеко.

Чемпионат Санкт-Петербурга пройдёт с 28 по 29 января в Академии фигурного катания. На нём выступят ведущие фигуристы города, в частности, олимпийские чемпионы Анастасия Мишина/Александр Галлямов, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионы Европы Дмитрий Алиев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, многократный чемпион России Михаил Коляда, действующий чемпион страны Евгений Семененко.

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