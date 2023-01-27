Михаил Коляда пропустит чемпионат Санкт-Петербурга

Серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Как сообщает «РИА Новости», Коляда пропустит соревнования из-за обострения хронического насморка.



По этой же причине 27-летний спортсмен пропустил чемпионат России, который прошёл с 22 по 24 декабря 2022 года в Красноярске.



Чемпионат Санкт-Петербурга пройдёт с 28 по 29 января в Академии фигурного катания. На нём выступят ведущие фигуристы города, в частности, олимпийские чемпионы Анастасия Мишина/Александр Галлямов, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионы Европы Дмитрий Алиев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.



Напомним, российские фигуристы, как и большинство остальных спортсменов из России, отстранены от международных соревнований из-за военной спецоперации на Украине.