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Михаил Коляда пропустит чемпионат Санкт-Петербурга

Михаил Коляда пропустит чемпионат Санкт-Петербурга
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Серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Как сообщает «РИА Новости», Коляда пропустит соревнования из-за обострения хронического насморка.

По этой же причине 27-летний спортсмен пропустил чемпионат России, который прошёл с 22 по 24 декабря 2022 года в Красноярске.

Чемпионат Санкт-Петербурга пройдёт с 28 по 29 января в Академии фигурного катания. На нём выступят ведущие фигуристы города, в частности, олимпийские чемпионы Анастасия Мишина/Александр Галлямов, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионы Европы Дмитрий Алиев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Напомним, российские фигуристы, как и большинство остальных спортсменов из России, отстранены от международных соревнований из-за военной спецоперации на Украине.

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