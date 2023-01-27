Евгений Семененко не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга

Чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко вынужден пропустить чемпионат Санкт-Петербурга из-за высокой температуры.

«Женя не сможет принять участие на чемпионате Санкт-Петербурга по состоянию здоровья. У него высокая температура, поэтому он сейчас лечится», — приводит слова тренера спортсмена Татьяны Мишиной Sport24.



Чемпионат Санкт-Петербурга пройдёт с 28 по 29 января в Академии фигурного катания. На нём выступят ведущие фигуристы города, в частности, олимпийские чемпионы Анастасия Мишина/Александр Галлямов, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионы Европы Дмитрий Алиев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.



Напомним, российские фигуристы, как и большинство остальных спортсменов из России, отстранены от международных соревнований из-за военной спецоперации на Украине.