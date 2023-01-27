Стало известно, почему Елизавету Нугуманову не допустили до чемпионата Санкт-Петербурга

Российскую фигуристку Елизавету Нугуманову не допустили до чемпионата Санкт-Петербурга из-за того, что она не прошла диспансеризацию. Об этом сообщает петербургское издание «Фонтанка» со ссылкой на Федерацию фигурного катания города.
Чемпионат Санкт-Петербурга пройдёт с 28 по 29 января в Академии фигурного катания. На турнире также выступят такие фигуристы, как София Захарова, Матвей Ветлугин и Пётр Гуменник и другие. Ранее Нугуманова появилась в заявочных списках турнира, опубликованных на официальном сайте федерации. В нынешнем сезоне фигуристка не выступала на соревнованиях.
Напомним, до сезона-2021/2022 включительно Елизавета Нугуманова занималась в группе тренера Евгения Рукавицына. Затем Нугуманова обвинила Рукавицына в оскорблениях и угрозах по причине лишнего веса, после чего ушла из его группы. Вскоре после этого Елизавета заявила о преследованиях со стороны тренера.
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