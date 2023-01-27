Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри лидируют на ЧЕ-2023 после ритм-танца

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия), завершились соревнования танцевальных дуэтов в ритм-танце. Лучший результат показали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Чуть более одного балла уступают им британцы Лила Фир и Льюис Гибсон.

Как и ожидалось, борьба за победу развернётся именно между этими двумя дуэтами, так как их соперники уже после первого вида программы отстают почти на семь баллов.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия

Танцы на льду. Ритм-танец



1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 85,53.

2. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 84,12.

3. Юлия Турккила/Матиас Верслёйс (Финляндия) – 77,56.

4. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 77,33.

5. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 76,91.

6. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) – 76,49.

7. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 72,55.

8. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 68,55