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Лучший ритм-танец ЧЕ-2023 в исполнении Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Видео

Лучший ритм-танец ЧЕ-2023 в исполнении Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Видео
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Итальянский танцевальный дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выиграл ритм-танец на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия). За свой прокат Гиньяр и Фаббри получили 85,53 балла, что меньше их личного рекорда (87,09), показанного в текущем сезоне на «челленджере» Lombardia Trophy. В прошлом году итальянцы стали бронзовыми призёрами первенства континента, уступив двум российским дуэтам. Также на третью ступень пьедестала почёта они поднимались в сезоне-2018/2019.

Чуть более балла перед произвольной программой уступают итальянцам их основные соперники — британцы Лила Фир и Льюис Гибсон.

Полная трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.

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