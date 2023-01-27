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Десятилетний Александр Плющенко выучил самый сложный тройной прыжок

Десятилетний Александр Плющенко выучил самый сложный тройной прыжок
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Десятилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, выучил самый сложный тройной прыжок – лутц. Видео размещено в соцсетях академии «Ангелы Плющенко».

Саша тренируется под руководством отца, а также Александра Абта и Артёма Значкова. Фигурным катанием он занимается с четырёх лет, постоянно участвует в шоу Евгения Плющенко, исполняя главные детские роли. У Саши Плющенко много рекламных контрактов, в недавнем интервью его отец сказал, что за 2022 год сын заработал 12 миллионов рублей.

В семье Плющенко и Рудковской также воспитывается двухлетний сын Арсений, которого отец также планирует поставить на коньки. Правда, фигурные или хоккейные, Евгений ещё не решил.

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