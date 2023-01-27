Фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл ЧЕ-2023, Даниэль Грассль — шестой

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия), завершились соревнования в мужском одиночном катании. Лучший результат показал француз Адам Сяо Хим Фа, получивший по сумме двух выступлений 267,77 балла. Серебряным призёром стал итальянец Маттео Риццо, выигравший произвольную программу. Третье место занял швейцарский фигурист Лукас Бричги.



Готовившийся к соревнованиям под руководством Этери Тутберидзе итальянец Даниэль Грассль стал пятым в произвольной программе и шестым по сумме двух выступлений.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия

Мужчины

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 267,77.

2. Маттео Риццо (Италия) – 259,92.

3. Лукас Бричги (Швейцария) – 248,01.

4. Кевин Аймоз (Франция) – 240,92.

5. Денис Васильев (Латвия) – 236,35.

6. Даниэль Грассль (Италия) – 230,81.

7. Ника Эгадзе (Грузия) – 220,65…

16. Морис Квителашвили (Грузия) – 194,59.

17. Владимир Самойлов (Польша) – 191,59.