Грассль — о работе с Тутберидзе: больно слышать осуждение, но счастлив, что решился

Итальянский фигурист Даниэль Грассль подвёл итоги выступления на чемпионате Европы — 2023 в Эспоо, где занял шестое место. Как в короткой, так и в произвольной программе Грассля подвёл четверной лутц.

К турниру Грассль готовился в Москве в группе Этери Тутберидзе.

«Конечно, после короткой было сложно. Я был очень разочарован – потому что на тренировках у меня всё получается. Я знал, что здесь мне придётся тяжело – потому что чувствую всё это давление и ажиотаж, даже осуждение моего решения сменить место тренировок. Мне очень больно всё это слышать, но я всё равно рад, что принял это решение. Чувствую, что становлюсь сильнее, более зрелым.

Рад, что сегодня нашёл в себе силы бороться – а дорога к Олимпиаде длинная, я всё время стараюсь думать об этом. Я уже мыслями в новом сезоне, да, впереди ещё чемпионат мира и командный чемпионат мира, но мой путь – это длинная дистанция, я смотрю в будущее.

Где продолжу дальше тренироваться? Честно – пока не знаю, что я решу. Но я точно очень счастлив, что решился что-то изменить в своей жизни. Это правильное для моей карьеры решение, я хочу прогрессировать и идти вперёд. Для меня это был бесценный, удивительный опыт. Конечно, каких-то видимых изменений и улучшений за три недели добиться сложно, нужно больше времени.

Это, наверное, самый сложный турнир в моей жизни. Я не знал, как меня примет публика – очень боялся реакции зрителей. Но, знаете, легко судить и осуждать, когда вы не знаете ничего про спортсмена, что им движет и что у него внутри. Но я должен думать про себя и свои интересы. Да, у любого фигуриста бывают взлёты и падения – но я верю, что поднимусь и смогу собрать себя вновь.

В Москве мы старались работать и над техникой прыжков, и над скольжением, но времени было мало. Верю, что, если я смогу больше времени там тренироваться, я вырасту во всех аспектах своего катания. Даниил Глейхенгауз очень помогает мне со скольжением, но вообще со мной работает весь штаб «Хрустального», они всегда все вместе на моих тренировках, все помогают, подсказывают и что-то исправляют», – приводит слова Грассля Sports.ru.