Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2023: результаты соревнований 27 января

В третий день чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия), начались соревнования танцевальных дуэтов и были разыграны медали в мужском одиночном катании.

Ритм-танец выиграли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Чуть более балла уступили им британцы Лила Фир и Льюис Гибсон.

Новым чемпионом Европы среди мужчин стал француз Адам Сяо Хим Фа, второе место занял итальянец Маттео Риццо, третьим стал Лукас Бричги из Швейцарии.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия

Танцы на льду. Ритм-танец



1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 85,53.

2. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 84,12.

3. Юлия Турккила/Матиас Верслёйс (Финляндия) – 77,56.

4. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 77,33.

5. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 76,91.

6. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) – 76,49.

7. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 72,55.

8. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 68,55.

Мужчины

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 267,77.

2. Маттео Риццо (Италия) – 259,92.

3. Лукас Бричги (Швейцария) – 248,01.

4. Кевин Аймоз (Франция) – 240,92.

5. Денис Васильев (Латвия) – 236,35.

6. Даниэль Грассль (Италия) – 230,81.

7. Ника Эгадзе (Грузия) – 220,65…

16. Морис Квителашвили (Грузия) – 194,59.

17. Владимир Самойлов (Польша) – 191,59.