ЧЕ-2023 по фигурному катанию, танцы на льду: во сколько произвольный танец, где смотреть
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С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) проходит чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не принимают участия российские спортсмены, так как они отстранены от соревнований из-за ситуации на Украине.
В четвёртый день первенства континента, 28 января, будут разыграны медали в соревнованиях танцевальных дуэтов. В прямом эфире соревнования можно смотреть в сервисе Okko. Трансляция произвольного танца начнётся в 19:25 мск.
Напомним, ритм-танец выиграли представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, британские фигуристы Лила Фир и Льюис Гибсон уступили им чуть более одного балла. Отставание остальных участников от лидеров около семи баллов.
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