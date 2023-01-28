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ISU Чемпионат Европы: Женщины. Произвольная программа
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Видео неудачного проката произвольной программы Даниэля Грассля с падением и помарками

Видео неудачного проката произвольной программы Даниэля Грассля с падением и помарками
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Итальянский фигурист Даниэль Грассль, готовившийся к соревнованием под руководством Этери Тутберидзе, стал лишь шестым по итогам чемпионата Европы в мужском катании.

Грассль смог прибавить после восьмого результата в короткой программе, однако его произвольный прокат оказался неидеальным — итальянец допустил несколько ошибок и одно падение.

Напомним, чемпионом Европы стал француз Адам Сяо Хим Фа.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия
Мужчины

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 267,77.
2. Маттео Риццо (Италия) – 259,92.
3. Лукас Бричги (Швейцария) – 248,01.
4. Кевин Аймоз (Франция) – 240,92.
5. Денис Васильев (Латвия) – 236,35.
6. Даниэль Грассль (Италия) – 230,81.
7. Ника Эгадзе (Грузия) – 220,65…
16. Морис Квителашвили (Грузия) – 194,59.
17. Владимир Самойлов (Польша) – 191,59.

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