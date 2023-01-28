Видео неудачного проката произвольной программы Даниэля Грассля с падением и помарками

Итальянский фигурист Даниэль Грассль, готовившийся к соревнованием под руководством Этери Тутберидзе, стал лишь шестым по итогам чемпионата Европы в мужском катании.



Грассль смог прибавить после восьмого результата в короткой программе, однако его произвольный прокат оказался неидеальным — итальянец допустил несколько ошибок и одно падение.

Напомним, чемпионом Европы стал француз Адам Сяо Хим Фа.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия

Мужчины



1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 267,77.

2. Маттео Риццо (Италия) – 259,92.

3. Лукас Бричги (Швейцария) – 248,01.

4. Кевин Аймоз (Франция) – 240,92.

5. Денис Васильев (Латвия) – 236,35.

6. Даниэль Грассль (Италия) – 230,81.

7. Ника Эгадзе (Грузия) – 220,65…

16. Морис Квителашвили (Грузия) – 194,59.

17. Владимир Самойлов (Польша) – 191,59.