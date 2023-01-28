Видеообзор неудачного проката Квителашвили, из-за которого он не смог попасть в топ-15 ЧЕ

Грузинский фигурист Морис Квителашвили показал лишь 16-й результат по итогам двух программ на чемпионате Европы по фигурному катанию, проходящем в Эспоо (Финляндия).



В произвольной программе Квителашвили совершил неудачный прокат, допустив несколько ошибок, которые не позволили фигуристу побороться за топ-15 по итогам соревнований.

Напомним, лучший результат показал француз Адам Сяо Хим Фа, получивший по сумме двух выступлений 267,77 балла. Серебряным призёром стал итальянец Маттео Риццо, выигравший произвольную программу. Третье место занял швейцарский фигурист Лукас Бричги.



Готовившийся к соревнованиям под руководством Этери Тутберидзе итальянец Даниэль Грассль стал пятым в произвольной программе и шестым по сумме двух выступлений.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия

Мужчины



1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 267,77.

2. Маттео Риццо (Италия) – 259,92.

3. Лукас Бричги (Швейцария) – 248,01.

4. Кевин Аймоз (Франция) – 240,92.

5. Денис Васильев (Латвия) – 236,35.

6. Даниэль Грассль (Италия) – 230,81.

7. Ника Эгадзе (Грузия) – 220,65…

16. Морис Квителашвили (Грузия) – 194,59.

17. Владимир Самойлов (Польша) – 191,59.