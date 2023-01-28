Энберт положительно оценил сотрудничество Грассля с Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт считает, что работа итальянца Даниэля Грассля и российского тренера Этери Тутберидзе — хороший знак.

«Думаю, любой человек, который знаком со спортом, и чиновники того же Международного союза конькобежцев, которые в принципе должны развивать фигурное катание и популяризировать его, конечно, понимают, что неучастие российских спортсменов не приносит пользы мировому фигурному катанию, не добавляет ему зрелищности, соответственно, это нехорошо.

Конечно, надо искать варианты возвращения, мы этого очень ждём, я думаю, многие болельщики в мире этого очень ждут, хороший знак — то, что, например, итальянский спортсмен перешёл к Этери Тутберидзе, тем самым показывая, что спорт находится вне политики и какие-то вещи не должны тормозить ни развитие спорта, ни личное развитие спортсменов. Я надеюсь, спортсмены начнут возвращаться на турниры. Сложно прогнозировать, когда что вернётся, но в том, что это должно произойти, я не сомневаюсь», — цитирует Энберта ТАСС.