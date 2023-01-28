Глеб Лутфуллин рассказал, волнительно ли выступать на глазах у возлюбленной

Российский фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга.

«Баллы ждал очень долго, смотрел в монитор – там на экранчике выставлены уровни. Вращение не доделал, дорожку. Как прокат в целом? Удовлетворительно, потому что тяжело сразу после одного соревнования в ещё одно. Повторюсь, нужно дорабатывать вращения, скольжение. Тяжело морально или физически? И не то, и не то, тяжесть в ощущениях. Даже не задумывался о том, что два старта подряд. По ощущениям непривычно. Мыслей сняться не было. Баллы не разочаровали.

Пришёл ли кто-то персонально поболеть? Девушка моя, Соня Мороз, у неё сегодня день рождения. Ей 18. Получилось ли ей подарок сделать своим выступлением? Я надеюсь, но пока не знаю, не спрашивал (смеётся). Её присутствие не доставляет дополнительного волнения? Нет, выхожу на лёд, как будто передо мной никого нет, я один на льду. Столько раз катался в академии, но такие полные трибуны – в первый раз», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.