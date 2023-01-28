Макар Игнатов пожелал Губановой удачи на текущем чемпионате Европы

Российский фигурист Макар Игнатов прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга.

«Пока сам прокат не смотрел, по ощущениям всё более-менее. Лучший прокат короткой в сезоне? Пожалуй, да. Конечно, баллами доволен.

Я очень рад видеть в академии столько людей, выступать с такой поддержкой. Очень классно, что у нас стали проводиться соревнования с таким уровнем подготовки – не в плане спортивной части, а в общем.

Призовые добавляют мотивации? Конечно, да. Но в момент, когда ты катаешься, ты не думаешь, сколько ты выиграешь. В первую очередь – катание. Финансовая подоплёка есть, как и в любой работе, но работа должна удовольствие приносить. Это самое главное.

Что могу сказать Насте Губановой перед произвольной на ЧЕ? Не следил пристально, у самого старты, в короткой только Настю посмотрел. Что ей можно пожелать – только удачи, она всё может, главное сделать своё. Ждём ли медаль в группе? Да, конечно (улыбается)», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.