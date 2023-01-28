Макар Игнатов пожелал Губановой удачи на текущем чемпионате Европы

Российский фигурист Макар Игнатов прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате Санкт-Петербурга.
«Пока сам прокат не смотрел, по ощущениям всё более-менее. Лучший прокат короткой в сезоне? Пожалуй, да. Конечно, баллами доволен.
Я очень рад видеть в академии столько людей, выступать с такой поддержкой. Очень классно, что у нас стали проводиться соревнования с таким уровнем подготовки – не в плане спортивной части, а в общем.
Призовые добавляют мотивации? Конечно, да. Но в момент, когда ты катаешься, ты не думаешь, сколько ты выиграешь. В первую очередь – катание. Финансовая подоплёка есть, как и в любой работе, но работа должна удовольствие приносить. Это самое главное.
Что могу сказать Насте Губановой перед произвольной на ЧЕ? Не следил пристально, у самого старты, в короткой только Настю посмотрел. Что ей можно пожелать – только удачи, она всё может, главное сделать своё. Ждём ли медаль в группе? Да, конечно (улыбается)», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 28 января 2023
-
16:52
-
16:46
-
16:26
-
16:21
-
15:55
-
15:31
-
15:14
-
14:59
-
11:29
-
11:23
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
09:00
-
02:46
-
01:47
-
01:44
- 27 января 2023
-
23:58
-
23:44
-
23:27
-
23:06
-
21:30
-
19:20
-
18:32
-
17:56
-
17:23
-
16:33
-
16:18
-
16:08
-
15:53
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:46
-
13:40