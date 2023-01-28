Игнатов стал лучшим в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга, Ветлугин идёт 2-м

Российский фигурист Макар Игнатов показал лучший результат в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга.

Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга. Мужчины. Короткая программа

1. Макар Игнатов – 105,08 балла.

2. Матвей Ветлугин – 101,60.

3. Глеб Лутфуллин – 97,15.

4. Дмитрий Алиев – 96,80.

5. Андрей Мозалёв – 82,42.

6. Михаил Полянский – 82,36.

7. Илья Строганов – 79,95.

8. Фёдор Зонов – 79,61.

9. Михаил Терновский – 78,73.

10. Роман Атояр – 74,00.

11. Владислав Катичев – 73,06.

12. Арсений Димитриев – 70,11.

13. Данил Федосимов – 60,57.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 28 по 29 января. На него среди прочих заявлены такие спортсмены, как Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ксения Гущина и другие.