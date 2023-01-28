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Игнатов стал лучшим в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга, Ветлугин идёт 2-м

Игнатов стал лучшим в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга, Ветлугин идёт 2-м
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Российский фигурист Макар Игнатов показал лучший результат в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга.

Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга. Мужчины. Короткая программа

1. Макар Игнатов – 105,08 балла.
2. Матвей Ветлугин – 101,60.
3. Глеб Лутфуллин – 97,15.
4. Дмитрий Алиев – 96,80.
5. Андрей Мозалёв – 82,42.
6. Михаил Полянский – 82,36.
7. Илья Строганов – 79,95.
8. Фёдор Зонов – 79,61.
9. Михаил Терновский – 78,73.
10. Роман Атояр – 74,00.
11. Владислав Катичев – 73,06.
12. Арсений Димитриев – 70,11.
13. Данил Федосимов – 60,57.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 28 по 29 января. На него среди прочих заявлены такие спортсмены, как Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ксения Гущина и другие.

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