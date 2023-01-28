Ветлугин: хотелось показать, что мы, фигуристы 2-го эшелона, можем порадовать зрителей

Российский фигурист Матвей Ветлугин поделился мыслями о прокате на чемпионате Санкт-Петербурга.



«Как ощущения, что так много прессы? Это взамен отсутствия лучших фигуристов Петербурга, журналистов больше, чем спортсменов. Скучаю ли по кому-то? Скучаем, конечно. В первую очередь хотелось бы поблагодарить пришедших сегодня сюда, в том числе потому что не выступают лучшие фигуристы Петербурга – Лиза (Туктамышева), Миша (Коляда), Женя (Семененко), Петя (Гуменник). Хотелось сегодня порадовать зрителей, показать, что мы, фигуристы второго эшелона, тоже можем их обрадовать сегодня. По баллам так не скажешь? Вы знаете, что я употребляю (смеётся).



Сто баллов – первый раз пробил отметку, настраивался на неё. Знаю, что в Петербурге довольно лояльно относятся к местным спортсменам. Считал, что даже с одним четверным это достижимая цель». — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.