«Много эмоций отдал в Москве». Мозалёв — о неудачном прокате на чемпионате города

Фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга.

Из прыжковых элементов Мозалёв справился только с тройным акселем и занял пятое место.



«Чувствую себя подуставшим. Не всё получилось. А так ощущения от проката, кроме прыжков, отличные. Зрители поддерживали. Болельщики на трибунах присутствуют. Усталость присутствует после Кубка Первого канала, я выложился там. Здесь уже тяжеловато. Много эмоций отдал в Москве.



Каково две недели подряд выступать? У меня такого ни разу не было. Было только с перерывом две недели минимум. Это мой последний сезон в юниорах был. Сложно, но это тоже опыт. Это чемпионат любимого города. Поэтому я здесь. Чемпионат города впервые при аншлаге? Это круто, что фигурное катание развивает и идёт вперёд, больше зрителей смотрят нас.



Можно ли ещё побороться за победу? За победу всегда можно побороться.



Сказывалось ли отсутствие тренера у бортика? В общем, нет. У меня бывал уже такой опыт. Нужно и без тренера, и с тренером уметь выступать, это тоже опыт.



Вдохновляет ли на победы наличие материальных стимулов? Конечно. Здесь и комментировать нечего.



С какими ощущениями смотрел ЧЕ? Я не смотрел, видел только результаты. Посмотрел таблицу и чуть прошёлся по распечаткам. Никто особых впечатлений не оставил. Не обидно ли, что там не выступал? Обидно, на самом деле. Но, я думаю, что мои чемпионаты Европы ещё впереди. Не грущу, стараюсь работать дальше», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.