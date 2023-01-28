«Много эмоций отдал в Москве». Мозалёв — о неудачном прокате на чемпионате города

Фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга.
Из прыжковых элементов Мозалёв справился только с тройным акселем и занял пятое место.
«Чувствую себя подуставшим. Не всё получилось. А так ощущения от проката, кроме прыжков, отличные. Зрители поддерживали. Болельщики на трибунах присутствуют. Усталость присутствует после Кубка Первого канала, я выложился там. Здесь уже тяжеловато. Много эмоций отдал в Москве.
Каково две недели подряд выступать? У меня такого ни разу не было. Было только с перерывом две недели минимум. Это мой последний сезон в юниорах был. Сложно, но это тоже опыт. Это чемпионат любимого города. Поэтому я здесь. Чемпионат города впервые при аншлаге? Это круто, что фигурное катание развивает и идёт вперёд, больше зрителей смотрят нас.
Можно ли ещё побороться за победу? За победу всегда можно побороться.
Сказывалось ли отсутствие тренера у бортика? В общем, нет. У меня бывал уже такой опыт. Нужно и без тренера, и с тренером уметь выступать, это тоже опыт.
Вдохновляет ли на победы наличие материальных стимулов? Конечно. Здесь и комментировать нечего.
С какими ощущениями смотрел ЧЕ? Я не смотрел, видел только результаты. Посмотрел таблицу и чуть прошёлся по распечаткам. Никто особых впечатлений не оставил. Не обидно ли, что там не выступал? Обидно, на самом деле. Но, я думаю, что мои чемпионаты Европы ещё впереди. Не грущу, стараюсь работать дальше», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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