Матвей Ветлугин: первопроходцем себя не ощущаю

Фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга.

С чистым прокатом Матвей набрал 101,60 балла и занимает второе место.

«Чему посвящена короткая программа? Образ Александра Сергеевича Пушкина, что дают понять первые и последние строчки знаменитого стихотворения. Первая часть относительно спокойная, это знакомство с любимой, во второй – вальс с ней, и в третьей части – этот проклятущий Дантес, которому я даю пощёчину перчаткой, в конце он меня одолевает.



Чувствую ли себя в чём-то первопроходцем? Что ещё хочется покорить? На следующий сезон цели – добавлять два четверных и в короткую, и в произвольную, разучить один новый. А первопроходцем себя не ощущаю.



Произвольная будет другая немножко, тема «Крёстного отца», но мы поменяли немного музыкальные составляющие. Будет несколько музыкальных мотивов», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.