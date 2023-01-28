«Как ни крути, кто-то выстреливает». Артур Даниелян — об итогах чемпионата Европы

Фигурист Артур Даниелян прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга.

Даниелян выступает вне конкурса, так как перед сезоном не успел оформить переход в группу Евгения Рукавицына.



«Прокат плохой, это очевидно. Прыжковые элементы – грубо говоря, их не было. Непрыжковые – по распечатке посмотрю, но по ощущениям сделал наилучшие в сезоне вращения. Завтра надо не откапываться, а с удовольствием прокатать, показать работу, которую я проделал после чемпионата России. Возможно, немного волнение, оправдываться, находить причины сейчас не имеет смысла, готовность хорошая была. На разминке всё сделал, на тренировке всё делаю. Просто осталось показать.



Переход в сборную Санкт-Петербурга буду оформлять, когда сезон подойдёт к концу, проделаю всё, что надо, чтобы меня оформили в Питере уже.



Насколько непривычно выступать на городских соревнованиях при полных трибунах? Это очень круто, в любом случае это поддержка. Трибуны здесь не очень масштабные, но поддержка зрителей очень чувствуется – хлопки, выкрики. Это подбадривает.



Следил ли за чемпионатом Европы? Кто попадается – того смотрю. Что сказать о результатах? Как ни крути, кто-то выстреливает, кто-то на небольшом спаде. Вот, Адам (Сяо Хим Фа) выстрелил, победил, годом ранее мы с ним друг за другом были на Гран-при в самом конце. Интересно наблюдать за ребятами, которые как-то прогрессируют.



В этом сезоне, по-моему, каждый старт у мужчин – это мини-чемпионат России. Это уже привычно, у нас огромная конкуренция, в этом году уж точно», — передаёт слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.