Тамара Москвина поделилась ожиданиями от чемпионата Санкт-Петербурга

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина поделилась ожиданиями от турнира спортивных пар в рамках чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
Четыре из пяти заявленных на турнир пар представляют школу Москвиной. Среди них двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и чемпионы мира — 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
«Настрой рабочий, четыре пары у нас будут выступать. Ожидаем хорошего катания, а там как получится.
Право каждого – участвовать или не участвовать. Их не заставляют, вас тоже не заставляют, вот и ребята тоже хотят выступить. Подойдите к рабочим, которые в шесть утра идут на работу, спросите – ну как вам, не устаёте? А тут наоборот – при зрителях, под музыку, с красивой партнёршей, в красивых костюмах, в хорошем дворце, с удовольствием!» — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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