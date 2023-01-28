Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат Европы: Танцы на льду. Произвольный танец
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тамара Москвина поделилась ожиданиями от чемпионата Санкт-Петербурга

Тамара Москвина поделилась ожиданиями от чемпионата Санкт-Петербурга
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина поделилась ожиданиями от турнира спортивных пар в рамках чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Четыре из пяти заявленных на турнир пар представляют школу Москвиной. Среди них двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и чемпионы мира — 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«Настрой рабочий, четыре пары у нас будут выступать. Ожидаем хорошего катания, а там как получится.

Право каждого – участвовать или не участвовать. Их не заставляют, вас тоже не заставляют, вот и ребята тоже хотят выступить. Подойдите к рабочим, которые в шесть утра идут на работу, спросите – ну как вам, не устаёте? А тут наоборот – при зрителях, под музыку, с красивой партнёршей, в красивых костюмах, в хорошем дворце, с удовольствием!» — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Выбираем тренера года! Смогут ли Мишин, Плющенко и Соколовская опередить Тутберидзе? Выбираем тренера года! Смогут ли Мишин, Плющенко и Соколовская опередить Тутберидзе?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023