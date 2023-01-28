Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова завоевала золото ЧЕ-2023

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия), завершились соревнования в женском одиночном катании. Золотую медаль завоевала бывшая россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию.

Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии, в произвольной программе уступившая также занявшей третье итоговое место представительнице Швейцарии Кимми Репонд.



Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия

Женщины

1. Анастасия Губанова (Грузия) – 199,91.

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 193,48.

3. Кимми Репонд (Швейцария) – 192,51.

4. Екатерина Куракова (Польша) – 186,90.

5. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 185,92.

6. Нийна Петрыкина (Эстония) – 183,74.

7. Янна Юркинен (Финляндия) – 176,96.

8. Лара Наки Гутманн (Италия) – 169,29.