Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова завоевала золото ЧЕ-2023
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На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия), завершились соревнования в женском одиночном катании. Золотую медаль завоевала бывшая россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию.
Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии, в произвольной программе уступившая также занявшей третье итоговое место представительнице Швейцарии Кимми Репонд.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия
Женщины
1. Анастасия Губанова (Грузия) – 199,91.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 193,48.
3. Кимми Репонд (Швейцария) – 192,51.
4. Екатерина Куракова (Польша) – 186,90.
5. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 185,92.
6. Нийна Петрыкина (Эстония) – 183,74.
7. Янна Юркинен (Финляндия) – 176,96.
8. Лара Наки Гутманн (Италия) – 169,29.
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