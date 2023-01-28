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ISU Чемпионат Европы: Танцы на льду. Произвольный танец
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Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова завоевала золото ЧЕ-2023

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова завоевала золото ЧЕ-2023
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На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Эспоо (Финляндия), завершились соревнования в женском одиночном катании. Золотую медаль завоевала бывшая россиянка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию.

Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии, в произвольной программе уступившая также занявшей третье итоговое место представительнице Швейцарии Кимми Репонд.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия
Женщины

1. Анастасия Губанова (Грузия) – 199,91.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 193,48.
3. Кимми Репонд (Швейцария) – 192,51.
4. Екатерина Куракова (Польша) – 186,90.
5. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 185,92.
6. Нийна Петрыкина (Эстония) – 183,74.
7. Янна Юркинен (Финляндия) – 176,96.
8. Лара Наки Гутманн (Италия) – 169,29.

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Фигурное катание. ЧЕ-2023. Эспоо, Финляндия
Женщины. Произвольная программа
28 января 2023, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Губанова
Грузия
199.91
2
Луна Хендрикс
Бельгия
193.48
3
Кимми Репонд
Швейцария
192.51
Комментарии
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