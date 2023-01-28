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Впервые за 10 лет фигуристка, выигравшая чемпионат Европы, не набрала 200 баллов

Впервые за 10 лет фигуристка, выигравшая чемпионат Европы, не набрала 200 баллов
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Впервые за 10 лет чемпионка Европы в женском одиночном катании не сумела набрать 200 баллов по сумме двух программ. Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова выиграла первенство континента 2023 года в Эспоо (Финляндия) с результатом 199,91 балла.

Предыдущий раз золото чемпионата Европы с результатом менее 200 баллов завоевала итальянка Каролина Костнер в 2013 году. Тогда она получила 194,71 балла. Первой отметку в 200 баллов перешагнула Юлия Липницкая, завоевавшая золото континентального турнира в 2014 году.

В 2022 году россиянка Камила Валиева стала лучшей с результатом 259,06 балла. Тогда в Таллине более 200 баллов набрали также Анна Щербакова, Александра Трусова, Луна Хендрикс и Екатерина Куракова.

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