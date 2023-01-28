Впервые за 10 лет фигуристка, выигравшая чемпионат Европы, не набрала 200 баллов
Поделиться
Впервые за 10 лет чемпионка Европы в женском одиночном катании не сумела набрать 200 баллов по сумме двух программ. Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова выиграла первенство континента 2023 года в Эспоо (Финляндия) с результатом 199,91 балла.
Предыдущий раз золото чемпионата Европы с результатом менее 200 баллов завоевала итальянка Каролина Костнер в 2013 году. Тогда она получила 194,71 балла. Первой отметку в 200 баллов перешагнула Юлия Липницкая, завоевавшая золото континентального турнира в 2014 году.
В 2022 году россиянка Камила Валиева стала лучшей с результатом 259,06 балла. Тогда в Таллине более 200 баллов набрали также Анна Щербакова, Александра Трусова, Луна Хендрикс и Екатерина Куракова.
Чемпионат Европы по фигурному катанию — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Комментарии
- 28 января 2023
-
19:46
-
19:40
-
19:26
-
19:18
-
19:10
-
18:56
-
18:45
-
18:30
-
18:29
-
18:21
-
18:01
-
17:56
-
17:45
-
17:30
-
17:24
-
17:16
-
17:02
-
16:52
-
16:46
-
16:26
-
16:21
-
15:55
-
15:31
-
15:14
-
14:59
-
11:29
-
11:23
-
11:00
-
10:45
-
10:35
-
09:00
-
02:46
-
01:47
-
01:44
- 27 января 2023
-
23:58
Партнерский контент