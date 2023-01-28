Губанова: очень рада представлять Грузию. Перед сезоном была в Тбилиси, там так вкусно!

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, завоевавшая золото чемпионата Европы в женском одиночном катании, выступая за Грузию, рассказала о стране, которую представляет.
Губанова выступает за Грузию с сезона-2021/2022, тренируется она в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына.
«Мне очень нравится эта программа. Я очень давно хотела катать под индийскую музыку и рада, что у меня есть такой шанс. Я кайфую в программе. В моей жизни вообще музыка занимает большое место – я и дома часто танцую, это поднимает мне настроение.
Я очень рада представлять Грузию. Мне очень нравится эта страна, архитектура, культура, там очень красиво. Я перед сезоном была в Тбилиси, там так вкусно! Всего напробовалась.
Моя группа в Санкт-Петербурге – моя вторая семья. Ребята меня поддерживали сильно. И с Дмитрием Алиевым у нас было много душевных разговоров, он ведь чемпион Европы – и он передал мне свой опыт, которым я воспользовалась. Я ему хочу сказать спасибо за поддержку. И всей своей группе тоже», – приводит слова Губановой Sports.ru.
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