Двукратный чемпион Европы Александр Смирнов вошёл в тренерский штаб Мишиной и Галлямова

Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, что в их тренерский штаб вошёл двукратный чемпион Европы, двукратный призёр чемпионатов мира Александр Смирнов, выступавший в паре с Юко Кавагути.



Мишина: Александр Смирнов не только помогает нам, но и тренирует. Теперь – да.



Галлямов: Александр – прекрасный специалист, очень хорошо нам помогает в работе, может разрядить обстановку, даже здесь на соревнованиях. Он впервые на разминку нас выводил. Он разряжал обстановку, для меня давно такого не было, чтобы пошутить. Александр прекрасный человек, он помогает нам добавлять, видит некие моменты, которые можно улучшить.



Мишина: Хорошо то, что он сам катался у Тамары Николаевны много лет, знает технику элементов, требования Тамары Николаевны, может помочь, показать, как выполнить то, что она просит.

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