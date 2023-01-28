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ISU Чемпионат Европы: Танцы на льду. Произвольный танец
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Произвольная программа Луны Хендрикс на чемпионате Европы — 2023. Видео

Произвольная программа Луны Хендрикс на чемпионате Европы — 2023. Видео
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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс начинала чемпионат Европы – 2023 в Эспоо (Финляндия) в качестве главной фаворитки, но не смогла справиться с давлением. В короткой программе она уступила представляющей Грузию Анастасии Губановой, допустив ошибку на каскаде, а в произвольной и вовсе заняла третье место, проиграв ещё и Кимми Репонд из Швейцарии. Лишь по сумме баллов Хендрикс на один балл опередила соперницу и сумела подняться на вторую ступень пьедестала почёта.

В произвольной программе Хендрикс дважды упала – с тройного лутца и с каскада с тройным флипом.

Полная трансляция чемпионата Европы по фигурному катанию доступна в Okko.

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