Тренер Рукавицын отреагировал на победу своей ученицы Губановой на ЧЕ-2023

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын отреагировал на победу своей ученицы Анастасии Губановой на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Губанова тренируется в группе Рукавицына с июля 2019 года. В 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России дала Анастасии разрешение выступать за сборную Грузии.

«У меня одна эмоция. Я просто очень счастлив! Так и пишите», – приводит слова Рукавицына Metaratings.



На чемпионате Европы 2023 года в Эспоо (Финляндия) Губанова выиграла как короткую, так и произвольную программу. Главную фаворитку, представительницу Бельгии Луну Хендрикс, бывшая россиянка опередила более чем на шесть баллов. Анастасия не только сама впервые выиграла медаль чемпионата Европы, но и принесла Грузии первое в истории золото континентального первенства.