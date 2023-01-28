Галлямов: нам крикнули: «Настоящие чемпионы Европы». Приятно, что зрители так чувствуют

Чемпионы Европы — 2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались о выступлении спортивных пар на первенстве континента 2023 года в Эспоо (Финляндия).

Победу одержали итальянские фигуристы Сара Конти и Никколо Мачи, набрав 195,13 балла. В предыдущий раз обладатели золотых медалей чемпионата Европы среди спортивных пар не набирали 200 баллов 14 лет назад. А год назад результат Мишиной и Галлямова равнялся 239,82 балла.



Галлямов: Да, я видел, сколько набрали победители. Особенно картинку сравнения этого года и прошлого. Это не я сравнил, это журналисты и все болельщики. Есть некоторые элементы, которые были оригинальными. Больше всех мне понравился Лёха Святченко, я за него болел, особенно как он выжимал последнюю поддержку. Я уже кричал: «Давай, Лёха!»

Мне это напомнило Кубок Ростелекома, не помню, какой год, в Лужниках. Пара Астахова-Роганов, Мастер и Маргарита, и он жал в лассо и тоже не мог никак дожать. Раза с четвёртого дожал, у публики был тогда восторг. Она не засчиталась, но он был героем.

Мишина: Бывало ли, чтобы меня так выжимали? Бывало, но это было так незаметно, что зритель ничего и не понял.

Галлямов: Слышали ли, что нам крикнули: «Настоящие чемпионы Европы»? Я слышал, да, забавно. Очень приятно, что зрители так чувствуют. Хочется в ответ дарить ту же самую любовь.

Мишина: Хотим ли вернуться на международные старты после заявления МОК? Мы пока работаем.

Галлямов: Мы пока работаем, улучшаемся. Мы рады сегодняшнему дню.